Водоснабжение в Ялте ограничено из‑за перебоев с электричеством

В Ялте 22 июля из‑за отключения электроэнергии пришлось ввести ограничения на подачу воды. Как проинформировали в пресс‑службе ГУП РК «Водоканал ЮБК», в городе водоснабжение будет доступно лишь в вечерние часы — с 19:00 до 22:00.