Национальная политика России: русских признали государствообразующим народом

Боец СВО, художник, философ Антон Беликов написал статью в федеральной прессе о том, как России использовать исторический шанс для переустройства национальной политики от евразийства к «здоровому национализму».
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