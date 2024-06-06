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Русская весна

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Национальная политика России: русских признали государствообразующим народом

Национальная политика России: русских признали государствообразующим народом

Боец СВО, художник, философ Антон Беликов написал статью в федеральной прессе о том, как России использовать исторический шанс для переустройства национальной политики от евразийства к «здоровому национализму».

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