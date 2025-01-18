Потенциальный министр транспорта США пообещал разобраться со штрафами SpaceX и ликвидировать космическую бюрократиюНа этой неделе в Конгрессе прошли слушания по утверждению новых министров, кандидатуры которых выдвинул новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump).
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