Потенциальный министр транспорта США пообещал разобраться со штрафами SpaceX и ликвидировать космическую бюрократиюНа этой неделе в Конгрессе прошли слушания по утверждению новых министров, кандидатуры которых выдвинул новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump).