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Потенциальный министр транспорта США пообещал разобраться со штрафами SpaceX ...

Потенциальный министр транспорта США пообещал разобраться со штрафами SpaceX ...

Потенциальный министр транспорта США пообещал разобраться со штрафами SpaceX и ликвидировать космическую бюрократиюНа этой неделе в Конгрессе прошли слушания по утверждению новых министров, кандидатуры которых выдвинул новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump).

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