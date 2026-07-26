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Аргументы недели

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Ураган в Ростове парализовал движение шести поездов между Петербургом и югом

Ураган в Ростове парализовал движение шести поездов между Петербургом и югом

Мощный шторм на юге России нарушил железнодорожное сообщение с Северной столицей. 25 июля в Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра и ливня произошло аварийное отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования поездов.

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