В Варшаве соберут подписи, чтобы провести референдум за отставку мэра

Сбор подписей за отставку мэра Варшавы Рафала Тшасковского инициировала организация «Столичная референдумная операция» (Stołeczna Operacja Referendalna) и ее создатель Мацей Вилк, 28 июля сообщил он в соцсети X.
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