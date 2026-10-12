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Царьград

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В Анапе девушка избила прохожего и украла телефон за 86 665 рублей

В Анапе девушка избила прохожего и украла телефон за 86 665 рублей

Суд в Анапе приговорил 20-летнюю девушку к 2 годам 6 месяцам принудительных работ за нападение на прохожего на Театральной площади в ноябре 2025 года.

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