Бруну Фернанду стал игроком «Реала»

Испанский клуб официально заключил контракт с тяжелым форвардом (26 лет, 206 см) до июня 2026 года. Фернанду отыграл 17 матчей за «Торонто» в нынешнем сезоне, набирая 3,4 очка, 3 подбора и 1,1 передачи за 8,5 минуты в среднем, но был отчислен для сохранения финансовой гибкости команды.