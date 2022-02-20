Посол ФРГ в Киеве усомнилась в юридической силе Будапештского меморандума

Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен выразила мнение, что Будапештский меморандум, предусматривающий роль гарантов для ядерных держав в вопросе территориальной целостности украинского государства, не заключает за собой юридических обязательств.
Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен выразила мнение, что Будапештский меморандум, предусматривающий роль гарантов для ядерных держав в вопросе территориальной целостности украинского государства, не заключает за собой юридических обязательств.
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