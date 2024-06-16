Бенавидес одолел украинца Гвоздика в бою за временный титул WBC

Бой завершился победой американца единогласным решением судей.фото: wbcboxing.com--> Украинский боец Александр Гвоздик проиграл Дэвиду Бенавидесу из США в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжёлом весе.
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