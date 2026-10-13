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Metaplanet выпустит конвертируемые облигации на $329 млн. для погашения долга и обратного выкупа акций

Metaplanet выпустит конвертируемые облигации на $329 млн. для погашения долга и обратного выкупа акций

Metaplanet выпустит конвертируемые облигации без купонного дохода на сумму 52 млрд. иен ($329 млн) со сроком погашения в 2031 году.

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