Армения подписала соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Министерство обороны Армении сообщило, что в ходе визита во Францию главы ведомства Сурена Папикяна в понедельник, 17 июня, было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве с французской военно-промышленной компанией KNDS, – сообщают армянские СМИ.