РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    незаменимых дур не бываетФон дер Ляйен не ...
  • Владимир Нелюбин
    И кто эту дуру заменит???Фон дер Ляйен не ...
  • Betahon
    Для начала надо  "снести" Макарона, претендующего на узурпацию власти, как и его кореш Зеленка! А выборы должна выигр...Во Франции призва...

Армения подписала соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Армения подписала соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Министерство обороны Армении сообщило, что в ходе визита во Францию главы ведомства Сурена Папикяна в понедельник, 17 июня, было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве с французской военно-промышленной компанией KNDS, – сообщают армянские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх