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Еще минус один предатель! Устроился на оборонзавод, передавал данные Украине

Еще минус один предатель! Устроился на оборонзавод, передавал данные Украине

По заданию кураторов гражданин России 2003 года рождения за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий ЦФО.

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