Еще минус один предатель! Устроился на оборонзавод, передавал данные Украине

По заданию кураторов гражданин России 2003 года рождения за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий ЦФО.
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