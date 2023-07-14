В зоне СВО на Украине погиб молодой лейтенант из Ростовской области

Русский офицер получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу в зоне спецоперации.В Ростовскую область пришло печальное известие — погиб лейтенант Никита Трошин во время выполнения боевого задания своего командования на Запорожском направлении.
Русский офицер получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу в зоне спецоперации.В Ростовскую область пришло печальное известие — погиб лейтенант Никита Трошин во время выполнения боевого задания своего командования на Запорожском направлении.
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