Вайцеховская о контенте чемпиона Европы Бричги: «По нынешним временам это вообще ни о чем»

«Когда чемпионом Европы становится фигурист, прыгнувший с восьмого места после короткой программы в чемпионы, это говорит не столько о том, что сам он катался выдающимся образом, сколько о чрезвычайной неустойчивости вида в целом.
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