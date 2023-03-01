Конгрессвумен Грин: в Америке нет такого родителя, который хотел бы отдать своего ребёнка на смерть ради защиты Украины

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отреагировала на слова Зеленского о том, что США должны будут отправлять своих детей для участия в сражениях точно также, как это делает Украина и они будут умирать, заявив, что в Америке нет такого родителя, который хотел бы отдать своего ребёнка на смерть ради защиты Украины.