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Конгрессвумен Грин: в Америке нет такого родителя, который хотел бы отдать своего ребёнка на смерть ради защиты Украины

Конгрессвумен Грин: в Америке нет такого родителя, который хотел бы отдать своего ребёнка на смерть ради защиты Украины

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отреагировала на слова Зеленского о том, что США должны будут отправлять своих детей для участия в сражениях точно также, как это делает Украина и они будут умирать, заявив, что в Америке нет такого родителя, который хотел бы отдать своего ребёнка на смерть ради защиты Украины.

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