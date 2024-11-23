Коллаж Царьграда Екатеринбург считается "либеральной столицей России", и ранее там даже негласно послали нового полпреда президента в УрФО "идти лесом".
Жога дошёл до конкретных решений: Ельцин Центру не понравится
Комментарии
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Александр Николаев
Для детей и только для детей.
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3 час.
саша дмитренко
а скажите,,почему поцу по кличке ленин,развалившему великую империю и развязавшему гражданскую войну,памятники во всех городах,а на ельцина,намного менее виноватого,такие наезды????????
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
скажите этому быдлу, по кличке саша дмиртренко, что не его поганой харе рассуждать о том, что не по его убогой мозге.
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8 мин.
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