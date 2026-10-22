Матвей Сафонов с трофеем Лиги чемпионов УЕФА после финального матча между "Пари Сен-Жермен" и "Арсеналом" в Будапеште, Венгрия, 30 мая 2026 года © Andrew Boyers/Reuters«ПСЖ» не будет покупать нового вратаря в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи.
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