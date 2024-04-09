В Рязанской области подтопило ещё один участок автодороги

Имеет проезд, есть объездной путь. Жизнеобеспечение населения не нарушено, заявили в ведомстве. Напомним, в регионе из-за подъёма воды оказались подтоплены 14 низководных мостов, 10 участков дорог и 231 приусадебный участок.
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