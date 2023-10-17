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Командир Сова сообщил о новых система РЭБ для танков, заглушающих FPV-дроны

Командир Сова сообщил о новых система РЭБ для танков, заглушающих FPV-дроны

Российские танки получили дополнительную защиту от FPV-дронов. Установленные непосредственно на боевых машинах новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не подпускают противника ближе, чем на десять метров к танку.

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