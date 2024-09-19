Солнечная энергетика в пять раз превзошла атомную по установленным мощностям

Отчет о состоянии мировой атомной промышленности (WNISR) за 2024 год, составленный немецким специалистом Майклом Шнайдером (Mycle Schneider), говорит о значительном превосходстве установленных солнечных электростанций над атомными.
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