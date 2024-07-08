Челябинские зарядные станции для авто установят в четырех регионах РФ. Фото

Зарядные станции для электрокаров будут устанавливаться в четырех регионах РФ. Как URA.RU 8 июля сообщили в пресс-службе завода «НПО „Электромашина“, на полях выставки „Иннопром“ будет подписана серия соглашений.
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