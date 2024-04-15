НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Антони не сыграл с «Борнмутом» из-за травмы, полученной на тренировке. В «МЮ» отрицают конфликт вингера с тен Хагом (ESPN)

Вингер «Манчестер Юнайтед» не вошел в заявку на субботний матч АПЛ против «Борнмута» (2:2). Ранее появлялась информация, что Эрик тен Хаг исключил Антони из состава из-за его недовольства игровым временем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх