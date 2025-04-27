Прибыльный бизнес: как судовладельцы «навариваются» на туристах в сезон навигации

Чем не повод для песни про природу и плохую погоду — снова арктическое вторжение. Только-только отошли от снегопадов в Центральной России начала апреля, как вот, пожалуйста, снова темно-синие тучи несут заряды ледяной влаги с севера.
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