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Глава Крыма назвал присоединение полуострова символом нового миропорядка

Глава Крыма назвал присоединение полуострова символом нового миропорядка

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал присоединение полуострова символом нового миропорядка. «Воссоединение Крыма с Россией — символ возвращения русских земель, символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении.

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