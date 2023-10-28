Макс Ферстаппен объяснил своё поражение в квалификации в Мексике

Макс Ферстаппен объяснил своё поражение в квалификации в МексикеGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал о причинах, помешавших ему выиграть квалификацию Гран При Мексики.
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