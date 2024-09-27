СК завел дело после уничтожения в Уфе посвященной СВО аллеи

СК РФ сообщил в своем телеграм-канале, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал у башкирского главка доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности после уничтожения в Уфе аллеи, посвященной участникам СВО .
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