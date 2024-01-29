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Несекретные материалы

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Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку

Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку

Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Есть повод задуматься о возможных будущих событиях В середине января этого года большой резонанс получило заявление главы узбекского землячества Усмана Баратова, в котором он довольно грубо отозвался о российских военных, участвующих в СВО.

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Комментарии
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Империалист циничный
И таджика, который детей и девок перенёс.
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20 час.
марина юзвишина
Не опять, а постоянно из века в век....
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19 час.
Геннадий Свешников
Этого бабая,давно уже ассимилировали чингизиды,с тимуридами😱🤞
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19 час.

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