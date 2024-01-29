Раскололся на первом допросе. Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Глава узбекского землячества признался ФСБ в работе на иностранную разведку Есть повод задуматься о возможных будущих событиях В середине января этого года большой резонанс получило заявление главы узбекского землячества Усмана Баратова, в котором он довольно грубо отозвался о российских военных, участвующих в СВО.