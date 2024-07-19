В Саратовской области продолжаются «Каникулы с Общественным советом»

Еще один детский оздоровительный лагерь в Балашовском районе стал территорией «Безопасного лета» – одноименное профилактическое мероприятие здесь провели члены Общественного совета при МО МВД России «Балашовский» и представители полиции.
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