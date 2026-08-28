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DLSS 5 уже заставили работать на видеокартах GeForce RTX 40

DLSS 5 уже заставили работать на видеокартах GeForce RTX 40

Но Nvidia сама вряд ли это разрешит Технология DLSS 5 как минимум на данном этапе, когда энтузиасты самостоятельно интегрируют её в игры, вполне себе работает на видеокартах GeForce RTX 40.

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