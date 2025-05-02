Зделар о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» должен играть до конца и выигрывать каждый матч. Все теряют очки. Против «Пари НН» нужно играть так, как первый тайм с ЦСКА»

– Сейчас у вас четыре очка отставания от «Краснодара». Что вы и команда думаете о продолжении чемпионской гонки? – И я, и команда думаем, что мы должны играть до конца и выигрывать каждую следующую игру, потому что, как мы видели, все теряют очки.