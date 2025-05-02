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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
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Зделар о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» должен играть до конца и выигрывать каждый матч. Все теряют очки. Против «Пари НН» нужно играть так, как первый тайм с ЦСКА»

– Сейчас у вас четыре очка отставания от «Краснодара». Что вы и команда думаете о продолжении чемпионской гонки? – И я, и команда думаем, что мы должны играть до конца и выигрывать каждую следующую игру, потому что, как мы видели, все теряют очки.

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