Театровед Елена Федоренко: в РАМТ произошла цивилизованная смена руководства

В РАМТ произошла цивилизованная смена руководства в статусной труппе, одной из из самых стабильных и успешных в Москве, пишет театровед Елена Федоренко в материале «Культуры», посвященном кадровым решениям августа в театральной сфере столицы.
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