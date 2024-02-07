Аниматор Sony Bend отреагировал на последние слухи про Xbox — PlayStation Studios не конкур...

Аниматор Sony Bend отреагировал на последние слухи про Xbox — PlayStation Studios не конкурирует с Microsoft и NintendoПоэтому что бы ни происходило с Xbox — на качество игр Sony этот никак не повлияет, подчеркнул аниматор.
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