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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аниматор Sony Bend отреагировал на последние слухи про Xbox — PlayStation Studios не конкур...

Аниматор Sony Bend отреагировал на последние слухи про Xbox — PlayStation Studios не конкур...

Аниматор Sony Bend отреагировал на последние слухи про Xbox — PlayStation Studios не конкурирует с Microsoft и NintendoПоэтому что бы ни происходило с Xbox — на качество игр Sony этот никак не повлияет, подчеркнул аниматор.

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