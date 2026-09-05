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Торт из колбасы и душевная атмосфера. Фоторепортаж с празднования 296-летия Барнаула

Торт из колбасы и душевная атмосфера. Фоторепортаж с празднования 296-летия Барнаула

Чем удивляет столица Алтайского края в День города - глазами журналиста amic.ru Барнаул сегодня отмечает 296‑летие, и весь город превратился в одну большую праздничную площадку.

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