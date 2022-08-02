«Изъят пистолет»: полиция задержала мужчину, угрожавшего детям во дворе

Одного из хулиганов, выгнавшего пистолетом детей со двора дома, задержали сотрудники полиции. Правоохранители разыскивают других дебоширов из пьяной компании.
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