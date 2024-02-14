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Продюсер Горжанкин предсказал Ефремову аншлаги после выхода из тюрьмы

Продюсер Горжанкин предсказал Ефремову аншлаги после выхода из тюрьмы

Продюсер Вадим Горжанкин выразил уверенность в том, что спектакли с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова смогут привлечь большое внимание зрителей, если актер после освобождения из тюрьмы примет решение вернуться на сцену.

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