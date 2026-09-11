«Живу 25 лет со своим горем»: в Нью-Йорке вспоминают жертв теракта 11 сентября

Именно в тех районах Ливана, где уничтожают объекты «Хезболлы», в 1990-е годы проходили обучение боевики запрещенной в нашей стране «Аль-Каиды»*.
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