В Госдуме предложили ввести временную регистрацию в апартаментах

На пять лет с возможностью продления Депутаты Госдумы предложили ввести временную регистрацию в апартаментах на срок до пяти лет с возможностью продления, передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
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