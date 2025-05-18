В Госдуме предложили ввести временную регистрацию в апартаментах

На пять лет с возможностью продления Депутаты Госдумы предложили ввести временную регистрацию в апартаментах на срок до пяти лет с возможностью продления, передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.