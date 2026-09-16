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Мировое обозрение

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У ВСУ нет шансов вырваться из волчанского котла, заявил военный эксперт

У ВСУ нет шансов вырваться из волчанского котла, заявил военный эксперт

Операция по окружению украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области готовилась почти полгода, и теперь у противника нет реальных путей выхода из «волчанского котла».

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