Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию под Бахмутом и Угледаром

Российские войска сохраняют высокую интенсивность атак, подчеркнул онПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что для украинских Вооруженных сил на Бахмутском и Угледарском, а также других южных направлениях сложилась очень тяжелая обстановка.