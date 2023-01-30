Daily Storm

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Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию под Бахмутом и Угледаром

Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию под Бахмутом и Угледаром

Российские войска сохраняют высокую интенсивность атак, подчеркнул онПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что для украинских Вооруженных сил на Бахмутском и Угледарском, а также других южных направлениях сложилась очень тяжелая обстановка.

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