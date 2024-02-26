Продолжают хранить деньги в долларах: почему россияне не отказываются от «токсичной» валюты Евгения КомароваБарк России оценил накопления домохозяйств в иностранной валюте на январь почти в 8,72 трлн рублей.
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