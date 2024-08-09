В США издали чрезвычайный приказ о запрете применения опасного пестицида

Чрезвычайный приказ, запрещающий использование пестицидов, которые представляют серьезную опасность для нерожденных детей, издало Агентство по охране окружающей среды США (EPA), 9 августа сообщает сетевое издание Agriland.
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