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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о Сергееве: «Семак сказал, что Иван не впечатляет. Ему будут давать возможности, но он должен совсем иначе относиться к тренировкам и своим выходам»

«Мне сейчас Семак подтвердил. Вдруг Кассьерра травму получит, кто будет центрфорвардом? Я говорю: «А Ваня Сергеев?».

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