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РЖАКА

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Исполнение желаний...

Исполнение желаний...

Первый этаж загородного дома сотрясал ужасный храп. Николаю Петровичу, спускавшегося по лестнице со второго этажа, даже показалось, что огоньки гирлянд на ёлке мигают от того, что храп регулярно их пугает и они дрожат от страха.

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