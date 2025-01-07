Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

Лукашенко заявил, что Зеленскому дают команду втянуть Белоруссию в войну, которую она может не выдержать как государство.

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Комментарии
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В
Василий
Эта крохотная Беларусь и ее достойный президент дорого обходятся России. Когда хохлы замутили свой майдан, немчура приводила расходы России на &quot;братские народы&quot;, хохлы обходились нам в 15, а белорусы в 5 миллиардов зелени в год. Полагаю что расходы на второй &quot;братский&quot; народ вряд-ли уменьшились.
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9 час.
Федор Липин
Все, что от Запада идет, а тем более от хохлов, это дерьмо, которому верить нельзя! Тем более, что хохлы даже превзошли в этом своих учителей! Зеля со своими шакалами умеет мастерски лить дерьмо на вентилятор, спец!
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8 час.
Vlad
Лукашенко поступает правильно и в интересах страны. Бояться не надо а вот ОПАСАТЬСЯ нужно! На них навалятся с трех сторон а страна то довольно маленькая и не многочисленная. Литва-Польша-Украина растерзают ее за &quot;три дня&quot;. Так что нужно быть на чеку!
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3 час.

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