Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

В Василий Эта крохотная Беларусь и ее достойный президент дорого обходятся России. Когда хохлы замутили свой майдан, немчура приводила расходы России на "братские народы", хохлы обходились нам в 15, а белорусы в 5 миллиардов зелени в год. Полагаю что расходы на второй "братский" народ вряд-ли уменьшились.

Федор Липин Все, что от Запада идет, а тем более от хохлов, это дерьмо, которому верить нельзя! Тем более, что хохлы даже превзошли в этом своих учителей! Зеля со своими шакалами умеет мастерски лить дерьмо на вентилятор, спец!