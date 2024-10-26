В Германии испугались российского самолета и подняли в небо истребитель

БЕРЛИН, 27 октября, ФедералПресс. Истребители Eurofighter, принадлежащие ВВС Германии и участвующие в миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством в районе Балтийского моря, были подняты в воздух якобы из-за российского военного самолета.