10-летний мальчик из Казачьей Локни украл у ВСУ боекомплект и отдал русским военным

Десятилетний Сергей Щеглов семь месяцев жил под вражеской оккупацией вместе с родителями.Серёжа Щеглов 10 лет от роду — житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области и в своём юном возрасте ему пришлось познать ужасы вражеской оккупации.