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ЧП с зацепившим крылом ВВП при посадке бортом в Ленобласти проверяет прокуратура

ЧП с зацепившим крылом ВВП при посадке бортом в Ленобласти проверяет прокуратура

t.me/Северо-Западная транспортная прокуратура Происшествие с легкомоторным самолетом, который при посадке зацепил крылом землю и перевернулся в Ленобласти, проверит Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа 18 августа.

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