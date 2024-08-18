ЧП с зацепившим крылом ВВП при посадке бортом в Ленобласти проверяет прокуратура

t.me/Северо-Западная транспортная прокуратура Происшествие с легкомоторным самолетом, который при посадке зацепил крылом землю и перевернулся в Ленобласти, проверит Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа 18 августа.
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