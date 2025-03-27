Bloomberg узнало о планах Макрона позвонить Трампу после саммита в Париже

После саммита «коалиции желающих» в Париже, где планируется обсуждение гарантий безопасности для Киева, президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить американскому лидеру Дональду Трампу и проинформировать его о том, что Европа может сделать для Украины.