Запорожское направление. УР-77 «Змей Горыныч» ВС РФ прокладывает путь в минном поле.
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Запорожское направление. УР-77 «Змей Горыныч» ВС РФ прокладывает путь в минном поле.
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