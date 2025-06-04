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Смоленск 2.0

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Средний размер субсидии за коммунальные услуги на Смоленщине

Средний размер субсидии за коммунальные услуги на Смоленщине

Более 16 000 тысяч смоленских семей воспользовались данной мерой поддержки с начала года С января по март текущего года 16 100 семей в Смоленской области получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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